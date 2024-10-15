1 жена Филиппа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1 жена Филиппа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Афанасий Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Лаврентьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802

Сын: Терентий Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Лаврентьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1816
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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