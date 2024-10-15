1 жена Филиппа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Афанасий Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Терентий Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Лаврентьевич
Смерть
До 1816