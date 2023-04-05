Краевский Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
29.09.1847
Дочь: Богушевская Анна Александровна
Мать ребёнка: Краевская Анна Павловна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Краевский Михаил Александрович
Мать ребёнка: Краевская Анна Павловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Верховская Ольга Александровна
Мать ребёнка: Краевская Анна Павловна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Краевский Павел Александрович
Мать ребёнка: Краевская Анна Павловна
Работа или профессия
Неизвестно