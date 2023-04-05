Краевская (Повало-Швейковская) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краевская (Повало-Швейковская) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1856

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Повало-Швейковский Михаил Яковлевич

Мать: Повало-Швейковская Аграфена Богдановна

Бракосочетание
Около 1809

Муж: Краевский Иван Богданович

Рождение ребёнка
11.11.1810

Сын: Краевский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Краевский Иван Богданович

Рождение ребёнка
Между 1810 и 1819

Сын: Краевский Петр Иванович

Отец ребёнка: Краевский Иван Богданович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Краевский Александр Иванович

Отец ребёнка: Краевский Иван Богданович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Краевский Иван Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краевский Иван Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краевский Иван Богданович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1856