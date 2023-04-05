Краевская (Повало-Швейковская) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1856
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1809
Рождение ребёнка
11.11.1810
Сын: Краевский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Краевский Иван Богданович
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1819
Отец ребёнка: Краевский Иван Богданович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Краевский Александр Иванович
Отец ребёнка: Краевский Иван Богданович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Краевский Иван Богданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краевский Иван Богданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краевский Иван Богданович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1856