Краевский Иван Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1798
Дата смерти15.05.1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1809
Рождение ребёнка
11.11.1810
Сын: Краевский Михаил Иванович
Мать ребёнка: Краевская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1819
Мать ребёнка: Краевская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Краевский Александр Иванович
Мать ребёнка: Краевская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Краевская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краевская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краевская Мария Михайловна
Смерть
15.05.1858