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Краевский Иван Богданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1798

Дата смерти

15.05.1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1810 г.р.
Между 1810 и 1819 г.р.
1820 г.р.
1823 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1802

Жена: не указана

Бракосочетание
Около 1809

Жена: Краевская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
11.11.1810

Сын: Краевский Михаил Иванович

Мать ребёнка: Краевская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Между 1810 и 1819

Сын: Краевский Петр Иванович

Мать ребёнка: Краевская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Краевский Александр Иванович

Мать ребёнка: Краевская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Краевская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краевская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краевская Мария Михайловна

Смерть
15.05.1858
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