(Краевская) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1855
Сын: Решетов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Решетов Василий Аристархович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Решетов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Решетов Василий Аристархович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гринева Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Решетов Василий Аристархович
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
1876