(Краевская) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Краевская) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Краевский Иван Богданович

Мать: Краевская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Решетов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Решетов Василий Аристархович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Решетов Василий Аристархович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гринева Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Решетов Василий Аристархович

Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
1876