Краевская (Соколовская) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1847
Дочь: Богушевская Анна Александровна
Отец ребёнка: Краевский Александр Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Краевский Михаил Александрович
Отец ребёнка: Краевский Александр Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Верховская Ольга Александровна
Отец ребёнка: Краевский Александр Иванович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Краевский Павел Александрович
Отец ребёнка: Краевский Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно