Краевская (Соколовская) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краевская (Соколовская) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1847

Дочь: Богушевская Анна Александровна

Отец ребёнка: Краевский Александр Иванович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Краевский Михаил Александрович

Отец ребёнка: Краевский Александр Иванович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Верховская Ольга Александровна

Отец ребёнка: Краевский Александр Иванович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Краевский Павел Александрович

Отец ребёнка: Краевский Александр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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