Верховская (Краевская) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти10.01.1920
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
20.08.1872
церковь 1 военного Павловского училища
Рождение ребёнка
25.04.1878
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Верховский Василий Парфениевич
Рождение ребёнка
19.09.1880
Сын: Верховский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Верховский Василий Парфениевич
Рождение ребёнка
03.02.1884
Сын: Верховский Павел Васильевич
Отец ребёнка: Верховский Василий Парфениевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Карамышева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Верховский Василий Парфениевич
Рождение ребёнка
28.12.1891
Сын: Верховский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Верховский Василий Парфениевич
Рождение ребёнка
16.10.1895
Сын: Верховский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Верховский Василий Парфениевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.01.1920
Петроград / Petrograd, Russian Federation Russia
Похороны
Неизвестно
Преображенское кладбище