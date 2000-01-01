Марковский Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марковский Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривошеина Варвара Павловна
Мать ребёнка: Марковская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марковский Александр Павлович
Мать ребёнка: Марковская Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно