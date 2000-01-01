Марковская (Николаева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марковская (Николаева) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривошеина Варвара Павловна

Отец ребёнка: Марковский Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марковский Александр Павлович

Отец ребёнка: Марковский Павел Александрович

Смерть
Неизвестно
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