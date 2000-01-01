Кривошеина (Марковская) Варвара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Марковская) Варвара Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марковский Павел Александрович

Мать: Марковская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кривошеин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошеин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Василий Александрович

Смерть
Неизвестно
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