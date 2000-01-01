Кривошеина (Марковская) Варвара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кривошеин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Кривошеин Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Кривошеин Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Кривошеин Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно