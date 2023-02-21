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Марковский Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1919

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марковский Павел Александрович

Мать: Марковская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
14.06.1900

Дочь: Пустовалов Анна Александровна

Мать ребёнка: Марковская ?

Задонск, Россия
Работа или профессия
С 1900
Задонск, Россия
Коллежский секретарь
Смерть
Около 1919
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Марковский А. П. погиб в заключении, взятым в заложники красной армией Выдержка из воспоминаний Грушецкой «арестованных в Задонске 19 человек, в том числе Г. Ф. и Н. Ф. Грушецких, Бориса Сергеевича К... Показать все
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