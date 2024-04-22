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Калинин Афанасий Финогенов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.

Отец: Калинин Афиноген Васильев

Мать: Мавра Фалумеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
18.10.1833 ст.

Жена: Надежда Иванова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №8 Осмнадцатого дня Графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова крестьянина Финогея Васильева сын Афанасий, холостый, той же вотчины и сельца умершего крестьянина Ивана Григорьева дочерью деви... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1837 ст.

Сын: Василий Афанасьев

Мать ребёнка: Надежда Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №37 Двадцать пятого дня (Декабря), вотчины госпожи Бологовской, сельца Хотебцова, у крестьянина Афанасия Финогенова от первозаконной его жены Надежды Ивановой родился сын Василий
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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