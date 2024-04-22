Калинин Афанасий Финогенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1814 ст.
Отец: Калинин Афиноген Васильев
Мать: Мавра Фалумеева
Бракосочетание
18.10.1833 ст.
Жена: Надежда Иванова
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №8 Осмнадцатого дня Графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова крестьянина Финогея Васильева сын Афанасий, холостый, той же вотчины и сельца умершего крестьянина Ивана Григорьева дочерью деви... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1837 ст.
Сын: Василий Афанасьев
Мать ребёнка: Надежда Иванова
Запись №37 Двадцать пятого дня (Декабря), вотчины госпожи Бологовской, сельца Хотебцова, у крестьянина Афанасия Финогенова от первозаконной его жены Надежды Ивановой родился сын Василий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно