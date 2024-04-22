Василий Афанасьев
Место рождения
Дата рождения25.12.1837 ст.
Дата смерти05.05.1838 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1837 ст.
Отец: Калинин Афанасий Финогенов
Мать: Надежда Иванова
Запись №37 Двадцать пятого дня (Декабря), вотчины госпожи Бологовской, сельца Хотебцова, у крестьянина Афанасия Финогенова от первозаконной его жены Надежды Ивановой родился сын Василий
Крещение
30.12.1837 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал, имя нарек и крещение совершал свой приходский священник. При крещении был дьячек Петр Александров. Восприемниками были: той же вотчины, деревни Косина крестьянин Петр Михайлов и сестра ег... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.05.1838 ст.