Василий Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Афанасьев

Василий Афанасьев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

25.12.1837 ст.

Дата смерти

05.05.1838 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1814 г.р.

Мать

Около 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1837 ст.

Отец: Калинин Афанасий Финогенов

Мать: Надежда Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №37 Двадцать пятого дня (Декабря), вотчины госпожи Бологовской, сельца Хотебцова, у крестьянина Афанасия Финогенова от первозаконной его жены Надежды Ивановой родился сын Василий
Крещение
30.12.1837 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал, имя нарек и крещение совершал свой приходский священник. При крещении был дьячек Петр Александров. Восприемниками были: той же вотчины, деревни Косина крестьянин Петр Михайлов и сестра ег... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
05.05.1838 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close