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Надежда Иванова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: Иван Григорьев

Мать: Ирина Афиногенова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
18.10.1833 ст.

Муж: Калинин Афанасий Финогенов

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №8 Осмнадцатого дня Графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова крестьянина Финогея Васильева сын Афанасий, холостый, той же вотчины и сельца умершего крестьянина Ивана Григорьева дочерью деви... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1837 ст.

Сын: Василий Афанасьев

Отец ребёнка: Калинин Афанасий Финогенов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №37 Двадцать пятого дня (Декабря), вотчины госпожи Бологовской, сельца Хотебцова, у крестьянина Афанасия Финогенова от первозаконной его жены Надежды Ивановой родился сын Василий
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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