Надежда Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.
Отец: Иван Григорьев
Мать: Ирина Афиногенова
Бракосочетание
18.10.1833 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №8 Осмнадцатого дня Графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова крестьянина Финогея Васильева сын Афанасий, холостый, той же вотчины и сельца умершего крестьянина Ивана Григорьева дочерью деви... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1837 ст.
Сын: Василий Афанасьев
Отец ребёнка: Калинин Афанасий Финогенов
Запись №37 Двадцать пятого дня (Декабря), вотчины госпожи Бологовской, сельца Хотебцова, у крестьянина Афанасия Финогенова от первозаконной его жены Надежды Ивановой родился сын Василий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно