Мавра Фалумеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Фалумеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Калинин Афанасий Финогенов

Отец ребёнка: Калинин Афиноген Васильев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.1817 ст.

Дочь: Акулина Финогенова

Отец ребёнка: Калинин Афиноген Васильев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «8 июня 1817 года. Того же сельца (Хотебцова) у крестьянина Финогея Васильева родилась дочь Акили... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Татьяна Финогенова

Отец ребёнка: Калинин Афиноген Васильев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Наталья Финогенова

Отец ребёнка: Калинин Афиноген Васильев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.04.1827 ст.

Сын: Калинин Василий Финогенов

Отец ребёнка: Калинин Афиноген Васильев

Москва, город федерального значения Москва
Успенская, что в Старых Панех, церковь Китайского сорока. Запись №6 В доме Московского купца Петр Ильина (Якимова) у живущего по найму графа Василья Валентинова Мусина Пушкина (у) крестьянина Афиног... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Афиноген Васильев

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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