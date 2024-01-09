Мавра Фалумеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Сын: Калинин Афанасий Финогенов
Отец ребёнка: Калинин Афиноген Васильев
Рождение ребёнка
08.06.1817 ст.
Дочь: Акулина Финогенова
Отец ребёнка: Калинин Афиноген Васильев
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «8 июня 1817 года. Того же сельца (Хотебцова) у крестьянина Финогея Васильева родилась дочь Акили... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Татьяна Финогенова
Отец ребёнка: Калинин Афиноген Васильев
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Наталья Финогенова
Отец ребёнка: Калинин Афиноген Васильев
Рождение ребёнка
05.04.1827 ст.
Сын: Калинин Василий Финогенов
Отец ребёнка: Калинин Афиноген Васильев
Москва, город федерального значения Москва
Успенская, что в Старых Панех, церковь Китайского сорока. Запись №6 В доме Московского купца Петр Ильина (Якимова) у живущего по найму графа Василья Валентинова Мусина Пушкина (у) крестьянина Афиног... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно