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Акулина Финогенова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

08.06.1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1817 ст.

Отец: Калинин Афиноген Васильев

Мать: Мавра Фалумеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «8 июня 1817 года. Того же сельца (Хотебцова) у крестьянина Финогея Васильева родилась дочь Акили... Показать все
Крещение
10.06.1817 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещения святого сподоблена 10-го дня. Восприемником был крестьянин Алексей Иванов. Восприемницею была крестьянская дочь-девица Евдокея Васильева. Крещение испр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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