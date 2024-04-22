Акулина Финогенова
Место рождения
Дата рождения08.06.1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1817 ст.
Отец: Калинин Афиноген Васильев
Мать: Мавра Фалумеева
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «8 июня 1817 года. Того же сельца (Хотебцова) у крестьянина Финогея Васильева родилась дочь Акили... Показать все
Крещение
10.06.1817 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещения святого сподоблена 10-го дня. Восприемником был крестьянин Алексей Иванов. Восприемницею была крестьянская дочь-девица Евдокея Васильева. Крещение испр... Показать все
Смерть
Неизвестно