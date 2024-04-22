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Калинин Василий Финогенов

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.04.1827 ст.

Дата смерти

21.05.1827 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1827 ст.

Отец: Калинин Афиноген Васильев

Мать: Мавра Фалумеева

Москва, город федерального значения Москва
Успенская, что в Старых Панех, церковь Китайского сорока. Запись №6 В доме Московского купца Петр Ильина (Якимова) у живущего по найму графа Василья Валентинова Мусина Пушкина (у) крестьянина Афиног... Показать все
Крещение
07.04.1827 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Молитвован того ж дня, а крещен 7 При оном крещении восприемники были: Московский мещанин Феодор Ларионов Ланский и Московского купецкого сына Макара Иванова жена Ксения Феодорова Тапникова. Оное кр... Показать все
Смерть
21.05.1827 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Успенская, что в Старых Панех, церковь Китайского сорока. Запись №4 21 мая. В доме Московского купца Петра Ильина у живущего по найму графа Василья Валентинова (у) крестьянина Афиногена Васильева ум... Показать все
Похороны
23.05.1827 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Погребен на Ваганьковском кладбище 23 числа.
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