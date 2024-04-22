Калинин Василий Финогенов
Место рождения
Дата рождения05.04.1827 ст.
Дата смерти21.05.1827 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1827 ст.
Отец: Калинин Афиноген Васильев
Мать: Мавра Фалумеева
Успенская, что в Старых Панех, церковь Китайского сорока. Запись №6 В доме Московского купца Петр Ильина (Якимова) у живущего по найму графа Василья Валентинова Мусина Пушкина (у) крестьянина Афиног... Показать все
Крещение
07.04.1827 ст.
Молитвован того ж дня, а крещен 7 При оном крещении восприемники были: Московский мещанин Феодор Ларионов Ланский и Московского купецкого сына Макара Иванова жена Ксения Феодорова Тапникова. Оное кр... Показать все
Смерть
21.05.1827 ст.
Успенская, что в Старых Панех, церковь Китайского сорока. Запись №4 21 мая. В доме Московского купца Петра Ильина у живущего по найму графа Василья Валентинова (у) крестьянина Афиногена Васильева ум... Показать все
Похороны
23.05.1827 ст.
Погребен на Ваганьковском кладбище 23 числа.