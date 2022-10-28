Парфёнова (Игнатова) Мария Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфёнова (Игнатова) Мария Давыдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1932

Отец: Игнатов Давид Фёдорович

Мать: Игнатова Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
?.07.1953

Дочь: Копина Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Парфёнов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
26.06.1955

Дочь: Коломейцева Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Парфёнов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1957

Сын: Парфёнов Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Парфёнов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
03.10.1960

Дочь: Сачкова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Парфёнов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
10.05.1972

Сын: Парфёнов Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Парфёнов Алексей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфёнов Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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