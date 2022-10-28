Парфёнова (Игнатова) Мария Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1932
Отец: Игнатов Давид Фёдорович
Мать: Игнатова Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
?.07.1953
Дочь: Копина Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Парфёнов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
26.06.1955
Дочь: Коломейцева Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Парфёнов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1957
Сын: Парфёнов Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Парфёнов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
03.10.1960
Дочь: Сачкова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Парфёнов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
10.05.1972
Сын: Парфёнов Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Парфёнов Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно