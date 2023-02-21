Игнатов Давид Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1905
Дата смерти25.06.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1905
Отец: Игнатов Фёдор
Мать: Игнатова Федосия
Рождение ребёнка
22.08.1927
Сын: Игнатов Александр Давыдович
Мать ребёнка: Игнатова Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.02.1932
Дочь: Парфёнова Мария Давыдовна
Мать ребёнка: Игнатова Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
28.02.1937
Мать ребёнка: Игнатова Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.06.1940
Дочь: Игнатова Раиса Давыдовна
Мать ребёнка: Игнатова Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.04.1946
Мать ребёнка: Игнатова Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.05.1949
Дочь: Лепехова Альбина Давыдовна
Мать ребёнка: Игнатова Елена Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игнатова Елена Фёдоровна
Смерть
25.06.1951