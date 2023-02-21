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Игнатов Давид Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1905

Дата смерти

25.06.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1905

Отец: Игнатов Фёдор

Мать: Игнатова Федосия

Рождение ребёнка
22.08.1927

Сын: Игнатов Александр Давыдович

Мать ребёнка: Игнатова Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.02.1932

Дочь: Парфёнова Мария Давыдовна

Мать ребёнка: Игнатова Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
28.02.1937

Сын: Игнатов Борис Давыдович

Мать ребёнка: Игнатова Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
03.06.1940

Дочь: Игнатова Раиса Давыдовна

Мать ребёнка: Игнатова Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.04.1946

Сын: Игнатов Игорь Давыдович

Мать ребёнка: Игнатова Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
30.05.1949

Дочь: Лепехова Альбина Давыдовна

Мать ребёнка: Игнатова Елена Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатова Елена Фёдоровна

Смерть
25.06.1951
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