Игнатова (Курочкина) Елена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1907
Дата смерти27.11.1979
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1907
Отец: Курочкин Фёдор Иванович
Мать: Курочкина Федосия
Рождение ребёнка
22.08.1927
Сын: Игнатов Александр Давыдович
Отец ребёнка: Игнатов Давид Фёдорович
Рождение ребёнка
25.02.1932
Дочь: Парфёнова Мария Давыдовна
Отец ребёнка: Игнатов Давид Фёдорович
Рождение ребёнка
28.02.1937
Отец ребёнка: Игнатов Давид Фёдорович
Рождение ребёнка
03.06.1940
Дочь: Игнатова Раиса Давыдовна
Отец ребёнка: Игнатов Давид Фёдорович
Рождение ребёнка
12.04.1946
Отец ребёнка: Игнатов Давид Фёдорович
Рождение ребёнка
30.05.1949
Дочь: Лепехова Альбина Давыдовна
Отец ребёнка: Игнатов Давид Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1979