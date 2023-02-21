Игнатова (Курочкина) Елена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатова (Курочкина) Елена Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1907

Дата смерти

27.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1907

Отец: Курочкин Фёдор Иванович

Мать: Курочкина Федосия

Рождение ребёнка
22.08.1927

Сын: Игнатов Александр Давыдович

Отец ребёнка: Игнатов Давид Фёдорович

Рождение ребёнка
25.02.1932

Дочь: Парфёнова Мария Давыдовна

Отец ребёнка: Игнатов Давид Фёдорович

Рождение ребёнка
28.02.1937

Сын: Игнатов Борис Давыдович

Отец ребёнка: Игнатов Давид Фёдорович

Рождение ребёнка
03.06.1940

Дочь: Игнатова Раиса Давыдовна

Отец ребёнка: Игнатов Давид Фёдорович

Рождение ребёнка
12.04.1946

Сын: Игнатов Игорь Давыдович

Отец ребёнка: Игнатов Давид Фёдорович

Рождение ребёнка
30.05.1949

Дочь: Лепехова Альбина Давыдовна

Отец ребёнка: Игнатов Давид Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатов Давид Фёдорович

Смерть
27.11.1979
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