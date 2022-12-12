Лепехова (Игнатова) Альбина Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1949
Отец: Игнатов Давид Фёдорович
Мать: Игнатова Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лепехов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
02.06.1979
Дочь: Папченко Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Лепехов Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно