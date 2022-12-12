Лепехова (Игнатова) Альбина Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепехова (Игнатова) Альбина Давыдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1949

Отец: Игнатов Давид Фёдорович

Мать: Игнатова Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лепехов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
02.06.1979

Дочь: Папченко Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Лепехов Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепехов Александр Сергеевич

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