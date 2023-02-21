Лепехов (Лепихов) Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепехов (Лепихов) Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1949

Отец: Лепихов Сергей Алексеевич

Мать: Лепихова Евгения Герасимовна

Рождение ребёнка
10.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лепехова Альбина Давыдовна

Нижний Одес, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
02.06.1979

Дочь: Папченко Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Лепехова Альбина Давыдовна

Нижний Одес, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепехова Альбина Давыдовна

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