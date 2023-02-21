Лепехов (Лепихов) Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1949
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1949
Рождение ребёнка
10.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лепехова Альбина Давыдовна
Рождение ребёнка
02.06.1979
Дочь: Папченко Маргарита Александровна
Мать ребёнка: Лепехова Альбина Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно