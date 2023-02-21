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Парфёнов Алексей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1953

Дочь: Копина Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Парфёнова Мария Давыдовна

Рождение ребёнка
26.06.1955

Дочь: Коломейцева Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Парфёнова Мария Давыдовна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Парфёнов Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Парфёнова Мария Давыдовна

Рождение ребёнка
03.10.1960

Дочь: Сачкова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Парфёнова Мария Давыдовна

Рождение ребёнка
10.05.1972

Сын: Парфёнов Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Парфёнова Мария Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфёнова Мария Давыдовна

Смерть
Неизвестно
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