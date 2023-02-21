Парфёнов Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1953
Дочь: Копина Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Парфёнова Мария Давыдовна
Рождение ребёнка
26.06.1955
Дочь: Коломейцева Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Парфёнова Мария Давыдовна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Парфёнов Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Парфёнова Мария Давыдовна
Рождение ребёнка
03.10.1960
Дочь: Сачкова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Парфёнова Мария Давыдовна
Рождение ребёнка
10.05.1972
Сын: Парфёнов Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Парфёнова Мария Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно