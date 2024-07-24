Самуйлова (Лучкина) Улита Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1882
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Марина Прокофьевна
Отец ребёнка: Самуйлов Прокофий Филиппович
Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Самуйлов Прокофий Филиппович
Бракосочетание
02.07.1901
Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1910
Сын: Самуйлов Александр Прокофьевич
Отец ребёнка: Самуйлов Прокофий Филиппович
Рождение ребёнка
До 1919
Сын: Самуйлов Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Самуйлов Прокофий Филиппович
Рождение ребёнка
24.01.1922
Сын: Самуйлов (самойлов) Василий Прокофьевич
Отец ребёнка: Самуйлов Прокофий Филиппович
Смерть
Неизвестно