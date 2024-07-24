Самуйлова (Лучкина) Улита Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самуйлова (Лучкина) Улита Николаевна

Место рождения

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1882

Отец: Лучкин Николай Лукич

Мать: Лучкина Ефросинья Гермогенова (Ермолаева)

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Марина Прокофьевна

Отец ребёнка: Самуйлов Прокофий Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Самуйлов Прокофий Филиппович

Бракосочетание
02.07.1901

Муж: Самуйлов Прокофий Филиппович

Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1910

Сын: Самуйлов Александр Прокофьевич

Отец ребёнка: Самуйлов Прокофий Филиппович

Рождение ребёнка
До 1919

Сын: Самуйлов Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Самуйлов Прокофий Филиппович

Рождение ребёнка
24.01.1922

Сын: Самуйлов (самойлов) Василий Прокофьевич

Отец ребёнка: Самуйлов Прокофий Филиппович

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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