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Самуйлов Прокофий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Марина Прокофьевна

Мать ребёнка: Самуйлова Улита Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: Самуйлова Улита Николаевна

Бракосочетание
02.07.1901

Жена: Самуйлова Улита Николаевна

Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1910

Сын: Самуйлов Александр Прокофьевич

Мать ребёнка: Самуйлова Улита Николаевна

Рождение ребёнка
До 1919

Сын: Самуйлов Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Самуйлова Улита Николаевна

Рождение ребёнка
24.01.1922

Сын: Самуйлов (самойлов) Василий Прокофьевич

Мать ребёнка: Самуйлова Улита Николаевна

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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