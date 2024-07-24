Самуйлов Прокофий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Марина Прокофьевна
Мать ребёнка: Самуйлова Улита Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Прокофьевна
Мать ребёнка: Самуйлова Улита Николаевна
Бракосочетание
02.07.1901
Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1910
Сын: Самуйлов Александр Прокофьевич
Мать ребёнка: Самуйлова Улита Николаевна
Рождение ребёнка
До 1919
Сын: Самуйлов Иван Прокофьевич
Мать ребёнка: Самуйлова Улита Николаевна
Рождение ребёнка
24.01.1922
Сын: Самуйлов (самойлов) Василий Прокофьевич
Мать ребёнка: Самуйлова Улита Николаевна
Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно