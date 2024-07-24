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Самуйлов Александр Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1910

Дата смерти

10.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1910

Отец: Самуйлов Прокофий Филиппович

Мать: Самуйлова Улита Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самуйлова Прасковья Никифоровна

Рождение ребёнка
03.01.1935

Сын: Самуйлов Павел Александрович

Мать ребёнка: Самуйлова Прасковья Никифоровна

дер.Брянцовка, Екимовичский р-н, Смоленская обл., Россия
Смерть
10.08.1960
Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

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