Самуйлов Александр Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1910
Дата смерти10.08.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1910
Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1935
Сын: Самуйлов Павел Александрович
Мать ребёнка: Самуйлова Прасковья Никифоровна
дер.Брянцовка, Екимовичский р-н, Смоленская обл., Россия
Смерть
10.08.1960
Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область