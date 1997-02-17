Самуйлова Прасковья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1912
Дата смерти17.02.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1935
Сын: Самуйлов Павел Александрович
Отец ребёнка: Самуйлов Александр Прокофьевич
дер.Брянцовка, Екимовичский р-н, Смоленская обл., Россия
Смерть
17.02.1997
Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область