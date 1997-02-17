Самуйлова Прасковья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамуйлова Прасковья Никифоровна

Самуйлова Прасковья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1912

Дата смерти

17.02.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самуйлов Александр Прокофьевич

Рождение ребёнка
03.01.1935

Сын: Самуйлов Павел Александрович

Отец ребёнка: Самуйлов Александр Прокофьевич

дер.Брянцовка, Екимовичский р-н, Смоленская обл., Россия
Смерть
17.02.1997
Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.