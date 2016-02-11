Самуйлов Павел Александрович
Место рождениядер.Брянцовка, Екимовичский р-н, Смоленская обл., Россия
Дата рождения03.01.1935
Дата смерти11.02.2016
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1935
дер.Брянцовка, Екимовичский р-н, Смоленская обл., Россия
Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Смерть
11.02.2016
Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область