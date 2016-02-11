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Самуйлов Павел Александрович

Место рождения

дер.Брянцовка, Екимовичский р-н, Смоленская обл., Россия

Дата рождения

03.01.1935

Дата смерти

11.02.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1935

Отец: Самуйлов Александр Прокофьевич

Мать: Самуйлова Прасковья Никифоровна

дер.Брянцовка, Екимовичский р-н, Смоленская обл., Россия
Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Смерть
11.02.2016
Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

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