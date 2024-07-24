Самуйлов Иван Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самуйлов Иван Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1919

Отец: Самуйлов Прокофий Филиппович

Мать: Самуйлова Улита Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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