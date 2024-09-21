Лучкина Ефросинья Гермогенова (Ермолаева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучкина Ефросинья Гермогенова (Ермолаева)

Место рождения

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

13.06.1925

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лучкин Николай Лукич

Рождение ребёнка
19.08.1880

Сын: Лучкин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Лучкин Николай Лукич

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1882

Дочь: Самуйлова Улита Николаевна

Отец ребёнка: Лучкин Николай Лукич

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1885

Дочь: Камышенкова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Лучкин Николай Лукич

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Капитанова Акулина Николаевна

Отец ребёнка: Лучкин Николай Лукич

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Шведова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Лучкин Николай Лукич

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1892

Дочь: Капитанова Мавра (Мария) Николаевна

Отец ребёнка: Лучкин Николай Лукич

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1894

Сын: Лучкин Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Лучкин Николай Лукич

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1897

Дочь: Антонова Фекла Николаевна

Отец ребёнка: Лучкин Николай Лукич

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1900

Сын: Лучкин Козьма Николаев

Отец ребёнка: Лучкин Николай Лукич

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1902

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Лучкин Николай Лукич

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
13.06.1925
Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

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