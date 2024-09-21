Лучкина Ефросинья Гермогенова (Ермолаева)
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти13.06.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лучкин Николай Лукич
Рождение ребёнка
19.08.1880
Отец ребёнка: Лучкин Николай Лукич
Рождение ребёнка
30.07.1882
Дочь: Самуйлова Улита Николаевна
Отец ребёнка: Лучкин Николай Лукич
Рождение ребёнка
06.08.1885
Дочь: Камышенкова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Лучкин Николай Лукич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Капитанова Акулина Николаевна
Отец ребёнка: Лучкин Николай Лукич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Шведова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Лучкин Николай Лукич
Рождение ребёнка
02.05.1892
Дочь: Капитанова Мавра (Мария) Николаевна
Отец ребёнка: Лучкин Николай Лукич
Рождение ребёнка
02.10.1894
Отец ребёнка: Лучкин Николай Лукич
Рождение ребёнка
28.09.1897
Дочь: Антонова Фекла Николаевна
Отец ребёнка: Лучкин Николай Лукич
Рождение ребёнка
04.05.1900
Отец ребёнка: Лучкин Николай Лукич
Рождение ребёнка
30.09.1902
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Лучкин Николай Лукич
Смерть
13.06.1925