Шведова (Лучкина) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведова (Лучкина) Анастасия Николаевна

Место рождения

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Лучкин Николай Лукич

Мать: Лучкина Ефросинья Гермогенова (Ермолаева)

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шведов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Шведов Алексей Глебов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Шведов Алексей Глебов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шведова Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Шведов Алексей Глебов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Шведов Алексей Глебов

Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Бракосочетание
20.05.1909

Муж: Шведов Алексей Глебов

Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Шведов Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Шведов Алексей Глебов

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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