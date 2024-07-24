Шведова (Лучкина) Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шведов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Шведов Алексей Глебов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Шведов Алексей Глебов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шведова Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Шведов Алексей Глебов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Шведов Алексей Глебов
Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Бракосочетание
20.05.1909
Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1922
Сын: Шведов Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Шведов Алексей Глебов
Смерть
Неизвестно