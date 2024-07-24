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Шведов Алексей Глебов

Место рождения

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Шведов Глеб Матвеев

Мать: не указана

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шведов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Шведова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шведова Феодосия Алексеевна

Мать ребёнка: Шведова Анастасия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Шведова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Шведова Анастасия Николаевна

Бракосочетание
20.05.1909

Жена: Шведова Анастасия Николаевна

Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Шведов Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: Шведова Анастасия Николаевна

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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