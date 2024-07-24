Шведов Алексей Глебов
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Шведов Глеб Матвеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шведов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Шведова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шведова Феодосия Алексеевна
Мать ребёнка: Шведова Анастасия Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Шведова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Шведова Анастасия Николаевна
Бракосочетание
20.05.1909
Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1922
Сын: Шведов Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: Шведова Анастасия Николаевна
Смерть
Неизвестно