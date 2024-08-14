Капитанова (Лучкина) Мавра (Мария) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитанова (Лучкина) Мавра (Мария) Николаевна

Место рождения

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.05.1892

Дата смерти

21.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1892

Отец: Лучкин Николай Лукич

Мать: Лучкина Ефросинья Гермогенова (Ермолаева)

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капитанов Василий Моисеевич

Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
1915

Сын: Капитанов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Капитанов Василий Моисеевич

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1916

Дочь: Полякова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Капитанов Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
08.02.1920

Сын: Капитанов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Капитанов Василий Моисеевич

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1922

Дочь: Алещенко Полина (Пелагея) Васильевна

Отец ребёнка: Капитанов Василий Моисеевич

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1924

Сын: Капитанов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Капитанов Василий Моисеевич

дер.Студенец, Екимовичский р-н, Смоленская обл., Россия
Смерть
21.07.1961
Лопатино, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

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