Капитанова (Лучкина) Мавра (Мария) Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.05.1892
Дата смерти21.07.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Капитанов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Капитанов Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
23.12.1916
Дочь: Полякова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Капитанов Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
08.02.1920
Сын: Капитанов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Капитанов Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
10.02.1922
Дочь: Алещенко Полина (Пелагея) Васильевна
Отец ребёнка: Капитанов Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
02.02.1924
Сын: Капитанов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Капитанов Василий Моисеевич
дер.Студенец, Екимовичский р-н, Смоленская обл., Россия
Смерть
21.07.1961
Лопатино, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область