Полякова (Капитанова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1916
Дата смерти31.07.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1916
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляков Николай Степанович
Рождение ребёнка
02.01.1948
Дочь: Дворянинова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Поляков Николай Степанович
дер.Снеберка, Монастырщенский р-н, Смоленская обл., Россия
Смерть
31.07.2000