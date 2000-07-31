Полякова (Капитанова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Капитанова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1916

Дата смерти

31.07.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1916

Отец: Капитанов Василий Моисеевич

Мать: Капитанова Мавра (Мария) Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Николай Степанович

Рождение ребёнка
02.01.1948

Дочь: Дворянинова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Поляков Николай Степанович

дер.Снеберка, Монастырщенский р-н, Смоленская обл., Россия
Смерть
31.07.2000
Тверь, город Тверь, Тверская область

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