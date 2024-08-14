Поляков Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Николай Степанович

Поляков Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
02.01.1948

Дочь: Дворянинова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Полякова Анна Васильевна

дер.Снеберка, Монастырщенский р-н, Смоленская обл., Россия
Смерть
Неизвестно

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