Андреева (Шестинникова) Татьяна Калиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Шестинникова) Татьяна Калиновна

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Место рождения

Vysokie, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Шестинников Калина Иванович

Мать: Шестинникова Екатерина Онуфриевна

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Бракосочетание
24.01.1937

Муж: Андреев Иосиф Филиппович

Apidomy
Рождение ребёнка
1937

Сын: Андреев Филимон Иосифович

Отец ребёнка: Андреев Иосиф Филиппович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
10.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Иосиф Филиппович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
11.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Иосиф Филиппович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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