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Андреев Иосиф Филиппович

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Место рождения

Vysokie, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1914

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Андреев Филипп Герасимович

Мать: Андреева Анисия Филипповна

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Бракосочетание
24.01.1937

Жена: Андреева Татьяна Калиновна

Apidomy
Рождение ребёнка
1937

Сын: Андреев Филимон Иосифович

Мать ребёнка: Андреева Татьяна Калиновна

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
10.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Татьяна Калиновна

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
11.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Татьяна Калиновна

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
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