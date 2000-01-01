Андреев Иосиф Филиппович
Место рожденияVysokie, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Бракосочетание
24.01.1937
Apidomy
Рождение ребёнка
1937
Сын: Андреев Филимон Иосифович
Мать ребёнка: Андреева Татьяна Калиновна
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
10.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Татьяна Калиновна
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
11.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Татьяна Калиновна
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно