Шестинникова (Харитонова) Екатерина Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестинникова (Харитонова) Екатерина Онуфриевна

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Место рождения

30286 Seniškis I, Utena County Lithuania

Дата рождения

1870

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

30286 Seniškis I, Utena County Lithuania
Рождение ребёнка
15.09.1893

Сын: Шестинников Акинтий Калинович

Отец ребёнка: Шестинников Калина Иванович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Иванова Елена Калиновна

Отец ребёнка: Шестинников Калина Иванович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кунова Ефимия (Евгения) Калиновна

Отец ребёнка: Шестинников Калина Иванович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Андреева Татьяна Калиновна

Отец ребёнка: Шестинников Калина Иванович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1933
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Похороны
Неизвестно
Apidomy, Lyntupy, Vitebsk Region Belarus
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