Шестинникова (Харитонова) Екатерина Онуфриевна
Место рождения30286 Seniškis I, Utena County Lithuania
Дата рождения1870
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
30286 Seniškis I, Utena County Lithuania
Рождение ребёнка
15.09.1893
Сын: Шестинников Акинтий Калинович
Отец ребёнка: Шестинников Калина Иванович
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Иванова Елена Калиновна
Отец ребёнка: Шестинников Калина Иванович
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кунова Ефимия (Евгения) Калиновна
Отец ребёнка: Шестинников Калина Иванович
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Андреева Татьяна Калиновна
Отец ребёнка: Шестинников Калина Иванович
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1933
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Похороны
Неизвестно
Apidomy, Lyntupy, Vitebsk Region Belarus