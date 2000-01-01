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Шестинников Калина Иванович

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Место рождения

Teberiškė

Дата рождения

1859

Дата смерти

18.01.1929

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Teberiškė
Рождение ребёнка
15.09.1893

Сын: Шестинников Акинтий Калинович

Мать ребёнка: Шестинникова Екатерина Онуфриевна

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Иванова Елена Калиновна

Мать ребёнка: Шестинникова Екатерина Онуфриевна

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кунова Ефимия (Евгения) Калиновна

Мать ребёнка: Шестинникова Екатерина Онуфриевна

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Андреева Татьяна Калиновна

Мать ребёнка: Шестинникова Екатерина Онуфриевна

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.01.1929
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Похороны
Неизвестно
Apidomy, Lyntupy, Vitebsk Region Belarus
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