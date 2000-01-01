Шестинников Калина Иванович
Место рожденияTeberiškė
Дата рождения1859
Дата смерти18.01.1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Teberiškė
Рождение ребёнка
15.09.1893
Сын: Шестинников Акинтий Калинович
Мать ребёнка: Шестинникова Екатерина Онуфриевна
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Иванова Елена Калиновна
Мать ребёнка: Шестинникова Екатерина Онуфриевна
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кунова Ефимия (Евгения) Калиновна
Мать ребёнка: Шестинникова Екатерина Онуфриевна
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Андреева Татьяна Калиновна
Мать ребёнка: Шестинникова Екатерина Онуфриевна
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.01.1929
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Похороны
Неизвестно
Apidomy, Lyntupy, Vitebsk Region Belarus