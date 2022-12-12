Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иван Панфилович
Отец ребёнка: Панфил Тихонович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агафья Панфиловна
Отец ребёнка: Панфил Тихонович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Екатерина Панфиловна
Отец ребёнка: Панфил Тихонович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Михаил Панфилович
Отец ребёнка: Панфил Тихонович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Василий Панфилович
Отец ребёнка: Панфил Тихонович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Капилов Георгий Панфилович
Отец ребёнка: Панфил Тихонович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Агриппина Панфиловна
Отец ребёнка: Панфил Тихонович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Козма Панфилович
Отец ребёнка: Панфил Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панфил Тихонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно