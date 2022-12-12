Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Иван Панфилович

Отец ребёнка: Панфил Тихонович

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агафья Панфиловна

Отец ребёнка: Панфил Тихонович

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Екатерина Панфиловна

Отец ребёнка: Панфил Тихонович

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Михаил Панфилович

Отец ребёнка: Панфил Тихонович

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Василий Панфилович

Отец ребёнка: Панфил Тихонович

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Капилов Георгий Панфилович

Отец ребёнка: Панфил Тихонович

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Агриппина Панфиловна

Отец ребёнка: Панфил Тихонович

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Козма Панфилович

Отец ребёнка: Панфил Тихонович

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфил Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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