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Михаил Панфилович

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Место рождения

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Панфил Тихонович

Мать: Параскева Андреевна

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Потаповна

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Потаповна

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Капилов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Потаповна

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Потаповна

Место жительства
Неизвестно
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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