Михаил Панфилович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Панфил Тихонович
Мать: Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Потаповна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Потаповна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Евдокия Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Потаповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно