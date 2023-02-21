Евдокия Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Панфилович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Панфилович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Михаил Панфилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Панфилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно