Евдокия Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Потаповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Панфилович

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Панфилович

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Капилов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Панфилович

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Панфилович

Место жительства
Неизвестно
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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