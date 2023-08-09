Капилов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Михаил Панфилович
Мать: Евдокия Потаповна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Капилова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
28.05.1902
Дочь: Антонова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Капилова Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно