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Капилов Иван Михайлович

Место рождения

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Михаил Панфилович

Мать: Евдокия Потаповна

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Капилов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Капилова Александра Алексеевна

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.05.1902

Дочь: Антонова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Капилова Александра Алексеевна

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капилова Александра Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно