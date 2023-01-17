Капилова Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капилова Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Капилов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Капилов Иван Михайлович

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.05.1902

Дочь: Антонова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Капилов Иван Михайлович

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капилов Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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