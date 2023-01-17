Василий Панфилович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиМежду 1875 и 1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Панфил Тихонович
Мать: Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Зиновия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Капилов Никанор Васильевич
Мать ребёнка: Зиновия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Зиновия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновия Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1875 и 1896