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Василий Панфилович

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Место рождения

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Между 1875 и 1896

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Панфил Тихонович

Мать: Параскева Андреевна

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Зиновия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Капилов Никанор Васильевич

Мать ребёнка: Зиновия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Зиновия Тимофеевна

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновия Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1875 и 1896
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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