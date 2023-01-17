Капилов Георгий Панфилович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиДо 1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Панфил Тихонович
Мать: Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Капилов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Капилова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Капилов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Капилова Екатерина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1891