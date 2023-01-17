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Капилов Георгий Панфилович

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Место рождения

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

До 1891

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Панфил Тихонович

Мать: Параскева Андреевна

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Капилов Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Капилова Екатерина Филипповна

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Капилов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Капилова Екатерина Филипповна

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капилова Екатерина Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1891
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