(Морозова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Морозова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Харченко Николай Иосифович

Отец ребёнка: Харченко Иосиф

Рождение ребёнка
06.11.1911

Сын: Федоренко Анатолий Кузьмич

Отец ребёнка: Федоренко Кузьма Ефимович

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харченко Яков Иосифович

Отец ребёнка: Харченко Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченко Иосиф

Смерть
Неизвестно
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