Новолеушковская
Павловский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- станица
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года
№Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
1914Новолеушковская станица на прав. берегу р. Тихенькой 15541542417691709малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: с красным товаром 2, бакалейных 3, духанов 3. Мукомольных мельниц: ветряных 9. Ярмарок 2: февраля 24 и 14 сентября.По р. Тихенькой
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
160046Новолеушковскаястаница46°00'00"39°59'00"L-37-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
3639413101ст-ца Новолеушковская#Н/Д