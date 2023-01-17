станица Новолеушковская, станица Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Новолеушковская

Павловский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Ейский уезд
1914Новолеушковская станица на прав. берегу р. Тихенькой 15541542417691709малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: с красным товаром 2, бакалейных 3, духанов 3. Мукомольных мельниц: ветряных 9. Ярмарок 2: февраля 24 и 14 сентября.По р. Тихенькой

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Павловский район
160046Новолеушковскаястаница46°00'00"39°59'00"L-37-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Павловский муниципальный район, Новолеушковское сельское поселение
3639413101ст-ца Новолеушковская#Н/Д
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