Харченко Николай Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти21.01.1969
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Харченко Иосиф
Мать: Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
ХАРЧЕНКО НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ Родился в 1894 году. На сцене с 1920 года. В 1927-1933 годах - актер Краснозаводского Харьковского театра. В 1933-1936 годах - актер Тульского драматического театра. В конце... Показать все
Смерть
21.01.1969
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область