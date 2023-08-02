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Харченко Николай Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

21.01.1969

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Харченко Иосиф

Мать: Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
ХАРЧЕНКО НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ Родился в 1894 году. На сцене с 1920 года. В 1927-1933 годах - актер Краснозаводского Харьковского театра. В 1933-1936 годах - актер Тульского драматического театра. В конце... Показать все
Смерть
21.01.1969
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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