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Федоренко Анатолий Кузьмич

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Место рождения

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

06.11.1911

Дата смерти

28.11.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Военная служба
24.06.192
Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение
06.11.1911

Отец: Федоренко Кузьма Ефимович

Мать: Александра Ивановна

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федоренко Мария Филипповна

Рождение ребёнка
19.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федоренко Мария Филипповна

Военная награда
20.09.1943
Приказ № 4/н издан ВС 1169 апап РГК ОПА СКФ о награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686044-560
Военная награда
30.05.1944
Приказ № 2/н издан ВС 155 апапбр о награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-4285
Военная награда
12.10.1944
Приказ № 2/н издан ВС 155 апабр о награждении орденом "Красной звезды"
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-2431
Военная награда
13.06.1945
Приказ № 26/н издан ВС 5 гв.А Укр.Ф о награждении орденом "Отечественной войны" 1 ст
ЦАМО РФ , Ф - 33-690306-2233
Военная награда
06.11.1985
Указом ПВС СССР награжден орденом "Отечественной войны" 2-й ст.
ЦАМО РФ, шк-59,ящ-15
Похороны
После 28.11.1987
Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
28.11.1987
Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Диабет
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