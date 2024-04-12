Федоренко Анатолий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения06.11.1911
Дата смерти28.11.1987
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
24.06.192
Рождение
06.11.1911
Отец: Федоренко Кузьма Ефимович
Мать: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федоренко Мария Филипповна
Рождение ребёнка
19.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федоренко Мария Филипповна
Военная награда
20.09.1943
Приказ № 4/н издан ВС 1169 апап РГК ОПА СКФ о награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686044-560
Военная награда
30.05.1944
Приказ № 2/н издан ВС 155 апапбр о награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-4285
Военная награда
12.10.1944
Приказ № 2/н издан ВС 155 апабр о награждении орденом "Красной звезды"
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-2431
Военная награда
13.06.1945
Приказ № 26/н издан ВС 5 гв.А Укр.Ф о награждении орденом "Отечественной войны" 1 ст
ЦАМО РФ , Ф - 33-690306-2233
Военная награда
06.11.1985
Указом ПВС СССР награжден орденом "Отечественной войны" 2-й ст.
ЦАМО РФ, шк-59,ящ-15
Похороны
После 28.11.1987
Смерть
28.11.1987
Причина смерти: Диабет